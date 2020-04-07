Президент Володимир Зеленський повідомив, що понад 3/4 хворих COVID-19 в Україні — молодше 60 років, та закликав молодих українців не нехтувати правилами безпеки.

Про це йшлося у відеозверненні Глави держави.

“Знаєте, сьогодні, згідно зі статистикою, серед захворілих на коронавірус в Україні 78% — це люди до 60 років”, — сказав Президент.

На думку Зеленського, це свідчить про те, що громадяни похилого віку дотримуються правил самоізоляції ретельніше, ніж молоді люди.

У зв’язку з цим президент закликав українців молодше 60 років не думати, що хвороба їх не торкнеться, і залишатися вдома.

“Той, хто вважає, що йому не 70, а значить — він у безпеці, що у нього якийсь особливий імунітет, а тому можна не носити маску, не мити руки з милом, не дотримуватися дистанції і взагалі можна не сидіти вдома, той сильно помиляється та ризикує. Тому, будь ласка, дійте за дуже простою формулою: будете вдома — будете здорові”, — підкреслив Президент.