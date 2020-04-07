Про це йшлося у відеозверненні Глави держави.
“Знаєте, сьогодні, згідно зі статистикою, серед захворілих на коронавірус в Україні 78% — це люди до 60 років”, — сказав Президент.
На думку Зеленського, це свідчить про те, що громадяни похилого віку дотримуються правил самоізоляції ретельніше, ніж молоді люди.
У зв’язку з цим президент закликав українців молодше 60 років не думати, що хвороба їх не торкнеться, і залишатися вдома.
“Той, хто вважає, що йому не 70, а значить — він у безпеці, що у нього якийсь особливий імунітет, а тому можна не носити маску, не мити руки з милом, не дотримуватися дистанції і взагалі можна не сидіти вдома, той сильно помиляється та ризикує. Тому, будь ласка, дійте за дуже простою формулою: будете вдома — будете здорові”, — підкреслив Президент.
- Раніше повідомлялося, що 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.
- З 6 квітня люди в віці 60 років та старше мають самоізолюватись та не виходити на вулицю без нагальної потреби.