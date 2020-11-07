Таку заяву він зробив під час спілкування з представниками ЗМІ на КПВВ “Щастя” в Луганській області.

Переговори пройдуть у відеоформаті.

“У нас підготовлена інформація, що 13 листопада відбудеться відеозв’язок радників “Нормандської четвірки”, в рамках якого будуть проговорюватися всі майбутні кроки. А майбутнє в нас тільки одне – відновлення територіальної цілісності України, повне припинення вогню”, – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що “режим тиші” на Донбасі “зберігається вже 103 дні”, але “є обстріли”, і було три бойові жертви серед українських військових.

Глава держави також прокоментував український “План дій” щодо Донбасу, про який раніше повідомив перший президент України Леонід Кравчук. Зеленський виступає за те, щоб цей план був розглянутий радниками лідерів “Нормандської четвірки” 13 листопада.

“Представлений план дій. Ми його також передали ОБСЄ. Як я і говорив, ми йдемо в напрямку Мінського формату, але повинен бути виписаний детальний план дій. Велика група наша працювала. Цей “План дій” зрозумілий, детальний, з кроками і датами, з відповідальністю. Він буде розглянутий на засіданні Тристоронньої контактної групи, але важливо, щоб цей план дій також розглядався 13 листопада радниками “Нормандської четвірки”, – наголосив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи погодиться російська сторона виконувати запропонований Україною план дій, Зеленський заявив:

“Мені складно сказати, чи погодиться Росія. З точки зору їх офіційної позиції вони кажуть, що підтримують будь-які кроки до мирного врегулювання конфлікту. І цей план дій спрямований саме на це. Тому я не бачу, чому відмовлятися від цього”.

Зеленський також повідомив, що місцеві вибори в ОРДЛО (окремих районах Донецької і Луганської областей, – ред.) “потрібні, але це не самоціль”, а головне завдання – це “деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори”.

“Без нормальної ситуації з безпекою туди не приїдуть спостерігачі, не будуть представлені всі партії, не буде представників ЦВК. Так про які вибори тоді говорити? Ми вважаємо, що той покроковий план, який запропонувала для розгляду ТКГ Україна, дає можливість все це зробити, щоб там навесні провести вибори. Але ще раз – це не найголовніше питання”, – зазначив він.