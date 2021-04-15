Президент України Володимир Зеленський анонсував другий пакет персональних санкцій проти осіб, що можуть бути причетними до контрабанди.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні за підсумками чергового засідання РНБО 15 квітня.

За словами президента, Рада нацбезпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти 12 осіб. Їхні імена Глава держави не назвав.

“Друге питання — персональні санкції. РНБО буде впроваджувати санкції до другої частини контрабандистів. Застосовуються санкції до 12 осіб, до фізичних та юридичних осіб. І це теж не фінал. За ці 30 років у нас є такий пласт контрабандистів, Таке відчуття, що це як окрема професія”, — сказав Зеленський

Президент також зауважив, що Служба безпеки України з’ясовує, “хто з контрабандистів має скільки паспортів, скільки громадянств”.