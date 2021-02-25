Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Конгресу місцевих та регіональних влад, який має допомогти налагодити відносини між місцевою владою та офіційним Києвом.

Відповідну заяву глава держави зробив під час виступу на засіданні Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму “Україна 30”, інформує пресслужба ОПУ.

“Відносини між центром та громадами мають стати абсолютно новими, я б сказав – якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими та дієвими. Задля цього ми створюємо Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України”, – зазначив Зеленський.

За його словами, новий орган має стати “майданчиком для діалогу та рішень”, оскільки “усім час усвідомити, що центральна і місцева влада не конкуренти та не суперники, а партнери, одна команда”.

Зеленський уточнив, що у Конгресу місцевих та регіональних влад буде свій постійний офіс. А першим питанням, на якому має зосередитися новий орган, передбачено “розробку та написання Муніципального кодексу України”.

Глава держави додав, що “є різні бачення, різні моделі цього документа”, й він повинен сприяти “не лише розвитку окремих регіонів, але й зміцненню унітарної, неподільної України”.

(На відео – з 9:15)

Якою буде структура Конгресу?

Як заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, новий орган створюється за ініціативи Зеленського “за прикладом Конгресу Ради Європи”.

Його очолюватиме президент.

Конгрес місцевих і регіональних влад міститиме: президію, яку очолюватиме Володимир Зеленський і до складу якої входитимуть найвищі посадові особи держави; палати місцевих влад; і палати регіонів.

Зазначені палати самостійно обиратимуть своє керівництво та делегуватимуть по троє представників до президії Конгресу.

Президія засідатиме щомісяця й обговорюватиме “розв’язання місцевих та регіональних проблем”.

Палата місцевих влад та палата регіонів збиратимуться щоквартально. Вони подаватимуть пропозиції до порядку денного президії.

Загальне засідання Конгресу відбуватиметься кожного півріччя “або на вимогу”.