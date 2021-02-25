Відповідну заяву глава держави зробив під час виступу на засіданні Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму “Україна 30”, інформує пресслужба ОПУ.
“Відносини між центром та громадами мають стати абсолютно новими, я б сказав – якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими та дієвими. Задля цього ми створюємо Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України”, – зазначив Зеленський.
За його словами, новий орган має стати “майданчиком для діалогу та рішень”, оскільки “усім час усвідомити, що центральна і місцева влада не конкуренти та не суперники, а партнери, одна команда”.
Зеленський уточнив, що у Конгресу місцевих та регіональних влад буде свій постійний офіс. А першим питанням, на якому має зосередитися новий орган, передбачено “розробку та написання Муніципального кодексу України”.
Глава держави додав, що “є різні бачення, різні моделі цього документа”, й він повинен сприяти “не лише розвитку окремих регіонів, але й зміцненню унітарної, неподільної України”.
(На відео – з 9:15)
Якою буде структура Конгресу?
Як заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, новий орган створюється за ініціативи Зеленського “за прикладом Конгресу Ради Європи”.
Його очолюватиме президент.
Конгрес місцевих і регіональних влад міститиме: президію, яку очолюватиме Володимир Зеленський і до складу якої входитимуть найвищі посадові особи держави; палати місцевих влад; і палати регіонів.
Зазначені палати самостійно обиратимуть своє керівництво та делегуватимуть по троє представників до президії Конгресу.
Президія засідатиме щомісяця й обговорюватиме “розв’язання місцевих та регіональних проблем”.
Палата місцевих влад та палата регіонів збиратимуться щоквартально. Вони подаватимуть пропозиції до порядку денного президії.
Загальне засідання Конгресу відбуватиметься кожного півріччя “або на вимогу”.
- У липні минулого року Верховна Рада підтримала постанову, згідно з якою в нашій країні ліквідуються 490 районів і утворюються 136 нових. У зв’язку з цим потрібно проводити реорганізацію РДА.
- Згодом Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, який стосується реорганізації громад і районів.