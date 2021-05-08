Президент України Володимир Зеленський нагадав, що в Другій світовій війні загинули понад 8 млн українців, і висловив сподівання, що подібна катастрофа в історії людства була останньою.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави, оприлюдненому з нагоди Дня пам’яті та примирення.

“Сьогодні ми вклоняємось перед усіма, хто захищав від нацизму рідну українську землю, захищав світ, перед усіма, хто загинув у роки Другої світової війни. Ветерани, які протидіяли нацистам, підпільники, військовополонені, остарбайтери, бранці концтаборів, діти війни, цивільне населення та кожен, хто постраждав від нацистської окупації”, – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що Друга світова війна була безпрецедентно жорстокою, адже щохвилини гинули десятки людей.

“У 1945 році, в ніч з 8 на 9 травня, планета зустріла першу хвилину миру. На одну хвилину людство чекало шість років. Або майже 3 мільйони 160 тисяч хвилин Другої світової війни. Коли в кожну з цих хвилин на планеті гинули десятки людей. Гинуло щонайменше 20 людей щохвилини”, – заявив він.

Зеленський уточнив, що тоді відбулася капітуляція режиму, “який загороджував людству шлях у світ без антисемітизму, ксенофобії, расизму й нетерпимості”.

У зв’язку із цим він нагадав про мільйони українців, які загинули на тій війні заради того, щоб таке майбутнє стало реальністю.

Так, за даними Українського інституту національної пам’яті, Україна втратила під час Другої світової війни від 8 до 10 мільйонів людей.

“За квиток у цей світ наші предки заплатили понад вісім мільйонів. Понад вісім мільйонів людських життів. Понад вісім мільйонів загиблих українців. Більше, ніж населення Києва, Одеси, Харкова, Львова та Дніпра разом узятих“, – наголосив глава держави.

“Вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, концтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, Бабин Яр, полон, примусові роботи. Вони загинули за те, щоб кожен із нас знав, що означають ці поняття, з книжок, а не з власного досвіду. Бачив це в кіно, а не на власні очі. Вони загинули за квиток у майбутнє для нас, для своїх дітей та онуків. І сьогодні діти й онуки мають знати це. Пам’ятати це. Цінувати це. Дякувати за це. Сьогодні. Завтра. І все своє життя”, – додав він.

Зеленський зазначив, що Україна разом із усім цивілізованим світом сподівається, що подібної війни більше ніколи не станеться. На його думку, весь світ і світові лідери мають демонструвати, що людство вивчило урок 1939-1945 років назавжди і більше не допустить подібного ніколи знову.

“Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні? Чи не настав час у практичному плані довести відданість гаслу Never again? Чи не настав час людству змінити формулювання й говорити не “Друга світова війна”, а “Друга й Остання світова війна”? Не давати шансу та ймовірності нової війни навіть на вербальному рівні. Наповнити мільйони шкільних підручників з історії, наукових досліджень, мільйони романів та фільмів мантрою про неможливість повторення війни у майбутньому. Світ має сказати: “У 1939-1945 роках тривала Остання світова війна“, – заявив Зеленський.