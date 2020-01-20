Президент Володимир Зеленський заявив, що якби його звинуватили у справжній корупції, він би подав у відставку.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю ізраїльському виданню The Times of Israel.

Так, журналіст запитав у Зеленського, що б він зробив, якби його звинуватили в корупції, навівши приклад боротьби прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з аналогічними звинуваченнями.

“Якби мене звинуватили в якийсь справжньої корупції – не в якійсь політичній речі, а в чомусь, що дійсно сталося, – тоді згідно з Конституцією мені довелося б піти у відставку”, – відповів Зеленський.