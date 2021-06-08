Президент Володимир Зеленський вважає політичний газопровід "Північний потік - 2" зброєю в руках РФ і загрозою безпеці Європи. Тому дуже здивувався рішенню США не вводити санкції проти компанії, що займається будівництвом цього газопроводу.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю виданню AXIOS.

Так у Володимира Зеленського журналісти запитали, що він відчував, коли дізнався, що адміністрація президента Байдена “скасовує санкції відносно компанії, яка контролює будівництво трубопроводу Путіна”?

Президент України відповів, що був сильно здивований такому рішенню.

“Ну, якщо чесно, ми були дуже здивовані. Мені досі здається, що “Північний потік – 2″ відповідно до нашого розуміння, згідно з розумінням безпеки не тільки Європи, – це зброя, справжня зброю, і я відкрито кажу про це. Зброя в руках Російської Федерації. І це не дуже зрозуміло, я відчуваю і безумовно не очікував, що кулі до цієї зброї можуть бути надані такої великою країною, як Сполучені Штати. Тому що це зразкова цивілізація, зразкова демократія в світі”.

Зеленський вважає, що рішення про відмову від санкцій відносно головної компанії, яка будує “Північний потік – 2”, не спрямоване на підтримку України.

“Тому це рішення … На жаль, воно безумовно не направлено на підтримку України. Тому я сказав, що дійсно був здивований. Я дійсно думав, що коли справа стосується “Північного потоку – 2”, США залишилися, так би мовити, останнім вцілілим форпостом. Ми розуміємо, що тільки США здатні зупинити це будівництво“, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна завжди мала двопартійну підтримку з боку США.

“Я завжди говорив, що всі експерти і дипломати прийшли до єдиної думки, що Байден знає Україну краще за інших, краще попереднього президента (Дональда Трампа, – ред.), а значить розбирається у всіх питаннях, і що найголовніше, у всіх ризиках безпеки. Ось чому, знову ж таки, ми були дуже неприємно здивовані”, – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. Йдеться про компанію-оператора проєкта Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.

“Я дійшов висновку, що відмова від санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніґа і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів”, – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Натомість Сполучені Штати введуть санкції проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які займаються прокладанням газопроводу.