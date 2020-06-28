Президент України Володимир Зеленський у своєму привітанні з нагоди Дня Конституції не згадав Крим і Севастополь.

Про це йдеться в поздоровленні глави держави.

Володимир Зеленський нагадав, що згідно з Конституцією, Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою.

“Я думаю, тут не вистачає ще одного твердження. Україна – неймовірно красива та чарівна. І зовсім не обов’язково, щоб це було записано в Конституції. Достатньо, щоб це було викарбувано в нашому серці”.

“Знаєте, зараз я перебуваю на Херсонщині. Це чудовий і мальовничий край. І нам дуже пощастило, бо в нашій країні таких – двадцять п’ять”, – сказав Зеленський.

Відповідно до ст. 133 розділу “Територіальний устрій” Україна складають: Автономна Республіка Крим, Вінницька область, Волинська область, Дніпропетровська область, Донецька область, Житомирська область, Закарпатська область, Запорізька область, Івано-Франківська область, Київська область, Кіровоградська область, Луганська область, Львівська область , Миколаївська область, Одеська область, Полтавська область, Рівненська область, Сумська область, Тернопільська область, Харківська область, Херсонська область, Хмельницька область, Черкаська область, Чернігівська область, Чернівецька область, міста Київ та Севастополь.

Міста Київ і Севастополь мають спеціальний статус (державного підпорядкування), визначений відповідними законами України.

Таким чином в Україні 24 області, Автономна Республіка Крим, Київ і Севастополь – всього 27 територіальних одиниць.