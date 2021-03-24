Експерти Комітету виборців України проаналізували публічні заяви президента Володимира Зеленського дворічної давності, озвучені ним під час виборчої кампанії - більшість передвиборчих обіцянок він не виконав.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

“За оцінкою КВУ більшість обіцянок Зеленського не були виконані. Частина пропозицій фактично не зрушили з мертвої точки (до прикладу, щодо приєднання до Мінську США і Великобританії). Деякі обіцянки були розпочаті, але не дали очікуваного ефекту – до прикладу, прийняття закону про викривачів корупції. Щодо частини ініціатив розроблено законопроєкти, але їх досі не було прийнято (щодо податкової амністії). Окрема категорія – фактично провалені обіцянки як-от досягнення компромісу з МВФ щодо замороження зростання тарифів“, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Зокрема, для аналізу бралися заяви Зеленського, озвучені в інтерв’ю телеканалу “1+1“ від 24 березня 2019 року.

1. “Первое – я считаю, что нужен русскоговорящий телеканал, который вещает на территорию Донбасса, который вещает в мир“

Виконано. 1 березня 2020 р. відбувся запуск державного телеканалу “Дом“, створеного для потреб тимчасово окупованих територій.

2. “Второе – это поднимать экономику в нашей стране“

Не виконано. За даними Мінекономіки у 2020 р. реальний ВВП України скоротився на 4,2%. Зафіксовано падіння обсягів промислового виробництва та сільського господарства. Інфляція становила 5%. При цьому зниження основних економічних показників розпочалось ще до початку пандемії.

3. “Нужно показать реальную борьбу з коррупцией. Мы предлагали закон Линкольна…на самом деле это работает. Ты говоришь, что этот человек коррупционер, у тебя есть какие-то доказательства, ты приводишь эту доказательства прокурору, прокурор должен рассмотреть это дело и взыскать с человека, который коррупционер, деньги. В двойном, тройном размере“

У процесі виконання. У жовтні 2019 року було прийнято закон про викривачів корупції. У разі правдивого повідомлення про корупційні дії, викривачі корупції можуть отримати 10% від суми збитку. Щоправда на практиці цей механізм не довів свою ефективність. Більше того, 3 березня 2021 року Зеленський ветував зміни до закону про викривачів корупції, прийняті парламентом.

4. “Мы предлагаем нулевую декларацию, налоговую амнистию. Нормальные люди, гастарбайтеры, бизнесмены, мелкий, средний (на который давили правоохранительные органы различные) должны открыться… Мы разговариваем с коллегами, все говорят: “Конечно, мы хотим, дайте нам правила игры“. Положи деньги, откройся, заплати 5% государству. Начнем с чистого листа“

Не виконано. Законопроєкти щодо так званої податкової амністії перебувають на розгляді ВР, однак на разі прийняті не були.

5. “Мы брали деньги, мы обязаны их отдавать (ред. – для МВФ). Разрывать их мы не имеем права. Это имидж страны“

У процесі виконання. У лютому 2020 року Україна виплатила за кредитами МВФ 213,6 млн. дол. Протягом нинішнього року Україна має повернути МВФ 1,7 млрд. дол.

6. “Есть цивилизованный способ убрать Президента – это закон про импичмент“

Виконано. У вересні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про імпічмент Президента.

7. “Что такое ДУСя, у которой куча предприятий? Нужно, чтобы такие госпредприятия были выставлены на приватизацию“

У процесі виконання. У жовтні 2019 року указом Президента перші п’ять об’єктів ДУСі були передані на приватизацію (зокрема, готель “Дніпро“ в Києві). У липні 2020 року готель “Дніпро“ продали на аукціоні за 1,1 млрд. грн. У вересні 2020-го на приватизацію було передано непрофільний актив Держуправління справами – Житомирський лікеро-горілчаний завод.

8. “Конечно же нужно продолжать Минский процесс. Хотелось бы его расширить. Его можно ретрансформировать. Добавить туда представителей США и Великобритании“

Не виконано. Попри регулярні заяви Зеленського про переформатування Мінського процесу, альтернативного майданчику для перемовин узгоджено не було. США і Великобританія не доєдналися до роботи в Мінську.

9. “С представителями МВФ я тоже встречался и я хотел понять, вам действительно так важно, чтобы наши люди умирали, чтобы у них не было возможности заплатить эти тарифы? Они сказали нет… Им важно не где вы берете деньги, им важно показать, что у вас есть альтернативные источники. Есть несколько шагов наполнить страну деньгами“

Не виконано. У жовтні 2019 року Зеленський заявив, що МВФ вимагає від України встановлення ринкових цін на газ, що передбачає збільшення тарифів. У зимовий період 2020-2021 року ціни на газ для населення суттєво зросли.