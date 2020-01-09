Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Ірану в результаті катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Тегерані. Також він зазначив, що українська сторона вже розпочала роботу, долучившись до розслідування причин катастрофи.
“Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування для якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події”, – зазначив він.
Президент Ірану запевнив у повній взаємодії для проведення об’єктивного розслідування і встановлення причин трагедії. Рухані зазначив, що Іран надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.
- Боїнг 737-800 “Українських Міжнародних Авіаліній” вилетів з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в 6.12 ранку за місцевим часом і впав приблизно через вісім хвилин. Місцеві ЗМІ пишуть про те, що авіакатастрофа сталася через технічні труднощі. Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.
- Президент Зеленський перерва відпустку і повертається в Україну.