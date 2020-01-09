Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Ірану в результаті катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Тегерані. Також він зазначив, що українська сторона вже розпочала роботу, долучившись до розслідування причин катастрофи.

“Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування для якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події”, – зазначив він.

Президент Ірану запевнив у повній взаємодії для проведення об’єктивного розслідування і встановлення причин трагедії. Рухані зазначив, що Іран надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.