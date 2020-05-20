Про це глава держави поінформував сьогодні на прес-конференції.
“Чи збираюся я розпустити Парламент? Поки партія “Слуга народу” голосуватиме за всі важливі законопроєкти для країни – і банківський закон, і земельна реформа, і імпічмент, і недоторканність, – все, що було написано в нашій програмі президента. Все, що перетворили з обіцянок в реальні дії… Поки вони будуть голосувати, я підтримуватиму партію “Слуга народу”. Не просто партію. Я буду підтримувати саме той склад “Слуги народу”, монобільшість, тому що вони виконують свою роботу”, – наголосив Зеленський.
“Якщо вони не будуть голосувати, не захочуть, якщо будуть лобіювати інтереси тієї або іншої комерційної групи впливу на політику України, в той же час я розпущу Парламент”, – додав він.
Президент також повідомив, що підтримуватиме кандидата в мери Києва від “Слуги народу”. Він уточнив, що праймеріз, про які просили його депутати, відбудуться.
“Обов’язково будуть і кандидати від “Слуги народу”, і будуть незалежні люди, які готові боротися на відкритих праймеріз”, – запевнив Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський сьогодні поскаржився на кадровий голод у країні.
- Раніше народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Куницький опублікував звернення до Президента з проханням провести внутрішньопартійний праймеріз перед місцевими виборами.