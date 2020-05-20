Президент України Володимир Зеленський розпустить Верховну Раду, якщо народні депутати від "Слуги народу" перестануть голосувати за важливі закони або почнуть лобіювати інтереси якоїсь комерційної групи впливу.

Про це глава держави поінформував сьогодні на прес-конференції.

“Чи збираюся я розпустити Парламент? Поки партія “Слуга народу” голосуватиме за всі важливі законопроєкти для країни – і банківський закон, і земельна реформа, і імпічмент, і недоторканність, – все, що було написано в нашій програмі президента. Все, що перетворили з обіцянок в реальні дії… Поки вони будуть голосувати, я підтримуватиму партію “Слуга народу”. Не просто партію. Я буду підтримувати саме той склад “Слуги народу”, монобільшість, тому що вони виконують свою роботу”, – наголосив Зеленський.

“Якщо вони не будуть голосувати, не захочуть, якщо будуть лобіювати інтереси тієї або іншої комерційної групи впливу на політику України, в той же час я розпущу Парламент”, – додав він.

Президент також повідомив, що підтримуватиме кандидата в мери Києва від “Слуги народу”. Він уточнив, що праймеріз, про які просили його депутати, відбудуться.

“Обов’язково будуть і кандидати від “Слуги народу”, і будуть незалежні люди, які готові боротися на відкритих праймеріз”, – запевнив Зеленський.