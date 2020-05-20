Таку заяву він зробив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чому на ключові посади в державі були призначені люди не за професійними якостями, а за ознаками наближеності до президента.

Так, спочатку Зеленський прокоментував свою передвиборчу заяву, що президент не повинен призначати на посади “свого кума або армійського друга”.

“Жодного кума або військового друга я не буду призначати. Жодного кума або військового друга я не призначив”, – запевнив глава держави.

“Я обіцяв, що до влади прийдуть інші люди. І зараз ви питаєте, чому генпрокурор раніше не працював у Генпрокуратурі. Складне питання, не знаю навіть, як відповісти. Бо це нова людина”, – додав Зеленський.

Коментуючи призначення Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора, він повідомив, що знає її тільки з моменту передвиборчої кампанії, що вона “освічена людина, має певну освіту, вона практик, була депутатом за списками “Слуги народу”.

“Ми запропонували людей, які були чистими, які раніше не були в Генпрокуратурі”, – зазначив Зеленський.

Також він прокоментував призначення Андрія Єрмака на посаду голови Офісу президента.

“Пан Єрмак не має досвіду як кінопродюсер. Він завжди був досвідченим юристом, має саме ту освіту, яка необхідна голові Офісу. Тому що це Інститут міжнародних відносин, правознавство, міжнародне право. Пан Єрмак не є моїм кумом. Він є моєю довіреною особою. Я йому довіряю”, – наголосив Зеленський.

Згадав він і про свого помічника Сергія Шефіра.

“Шефір, так, допомагає, мені потрібні помічники. У мене їх аж два цих помічника: Марія Левченко, яка і була моїм помічником, коли я працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю”, – продовжив президент.

Після цього Зеленський повідомив про кадровий голод і про те, що на багато міністерських посад не вдається знайти відповідних людей.

“У нас кадровий голод у країні. Я не можу знайти зараз хорошого міністра культури. Ми разом із прем’єром шукаємо… Нам дуже складно знайти міністра освіти. Нам дуже складно знайти міністра енергетики, тому що яку б людину не взяли в галузі енергетики, наступного дня ЗМІ пишуть: це точно людина Ахметова, або людина Коломойського, або пана Пінчука. А скажіть мені, будь ласка: де у нас незалежні енергетики в країні, вони є? Дайте мені їх”, – наголосив Зеленський.

“Я не можу знайти багато людей, які були б і професійними, і чистими. На жаль, виклики в кадровій політиці щоденні”, – додав він.