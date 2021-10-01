Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, що стосуються переходу права власності на земельну ділянку № 1174-IX і 1720-IX, але вони суперечать один одному.

Про це повідомляють #Букви.

Обидва закони пропонують нову редакцію статті 120 Земельного кодексу щодо порядку набуття права власності (користування, оренди) на земельну ділянку внаслідок переходу права власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на цій ділянці (крім багатоквартирних будинків).

Перший закон № 1174-IX (реєстраційний № 0850) набирає чинності 28 жовтня 2021 року. З цього дня буде чинною нова редакція статті 120 Земельного кодексу та деяких інших нормативно-правових актів, які регулюють підстави та умови набуття володіння землею.

Документ № 1720-IX (реєстраційний № 5248) набирає чинності 1 січня 2022 року. Цей закон також пропонує нову редакцію статті 120 Земельного кодексу та деяких інших нормативно-правових актів, які регулюють підстави та умови набуття володіння землею, як і попередній.

Впродовж трьох місяців після того, як закон № 1174-IX набере чинності Кабінет Міністрів має привести у відповідність існуючу нормативну базу і розробити нову, відповідно до вимог цього закону. Однак, другий закон, № 1720-ІХ, набуває чинності 1 січня 2022 року, тобто Уряд повинен буде привести у відповідність свої нормативні акти до норм, які на цей момент вже будуть замінені іншими нормами. Більше того, закон № 1720-ІХ передбачає, що Кабмін повинен привести у відповідність свою нормативну базу до вимог уже цього закону, з моменту його опублікування, яке відбулось у нинішньому, 187-у номері газети “Голос України”.

При цьому новий закон № 1720-IX не скасовує перший. Технічно, це призведе до появи двох редакцій статті 120 Земельного кодексу.

Слід зазначити, що зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України є до обох, і значною мірою суть зауважень однакова.