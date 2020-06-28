Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.
Варто зазначити, що зміни Верховна Рада прийняла 4 червня 2020 року.
Завдяки цьому закону обласні держадміністрації в 2020 році зможуть залучити кредитне фінансування на ремонти доріг місцевого значення.
Згідно з документом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між місцевими бюджетами (крім бюджету Києва) в залежності від протяжності автомобільних доріг місцевого значення.
Засоби можуть направлятися на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах в розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції.
Також ці кошти можна буде направити на погашення і обслуговування місцевого боргу запозичень, які були залучені для ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах, в розмірі не більше 30% обсягу такої субвенції.
- 18 червня Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2020 рік, який дозволяє використовувати гроші з фонду боротьби з коронавірусом COVID-19 на будівництво і ремонт доріг, а також закупівлю обладнання для лікарень.
- Раніше повідомлялося, що з метою реалізації дорожньої частини урядової програми “Велике будівництво” в “Укравтодор” для будівництва доріг працевлаштували 7729 осіб.