28 червня президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" № 677-ІХ, який забезпечить ефективне фінансування розвитку дорожньої галузі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Варто зазначити, що зміни Верховна Рада прийняла 4 червня 2020 року.

Завдяки цьому закону обласні держадміністрації в 2020 році зможуть залучити кредитне фінансування на ремонти доріг місцевого значення.

Згідно з документом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між місцевими бюджетами (крім бюджету Києва) в залежності від протяжності автомобільних доріг місцевого значення.

Засоби можуть направлятися на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах в розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції.

Також ці кошти можна буде направити на погашення і обслуговування місцевого боргу запозичень, які були залучені для ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах, в розмірі не більше 30% обсягу такої субвенції.