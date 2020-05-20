Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Що стосується допомоги нашим громадянами через COVID-19. Все дуже непросто. Ми не друкуємо гроші. Ми не США… Щодо бізнесу, то ви знаєте, що програма “Доступні кредити “5-7-9%” запрацювала”, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що зараз криза не в Україні, а у світі.

“Ми рік працюємо над тим, щоб у нас були нормальні європейські кредити. “5-7-9″ – це програма, в якій люди можуть взяти кредити в національній валюті не під 25%, не під 30%, а під – 5% , 7%, 9%… Я вже рік борюся за те, щоб у нас іпотека була під 10%. Тому найближчим часом вперше за багато років у нас буде іпотека для кожного громадянина під 10%. Мені здається, що це велика перемога”, – сказав президент Зеленський.