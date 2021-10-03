Про це глава держави сказав під час брифінгу у Трускавці за підсумками зустрічі з фракцією “Слуги народу” у Верховній Раді.

Зеленський сказав, що саме з преси дізнався про те, що Саакашвілі не в Україні:

“З приводу… цікавої людини Міхеїла Ніколозовича Саакашвілі. Авжеж, не знав, що він поїхав до Грузії тим чи іншим шляхом. Я був дуже здивований. Побачив про це в пресі, щось було опубліковано. Потім його всі шукали, потім з’явилося повідомлення, що він вже в Грузії, сигнал про Батумі. А потім вже його заарештували”, – заявив президент.

Причини, чому Саакашвілі поїхав до Грузії, Зеленський не знає. Підозрює, що це стосується виборів:

“Я, як президент, в першу чергу думаю про нього, як про громадянина України. А чому він так зробив? Ну, є там місцеві вибори. Напевно, він думав, що це такий політичний крок. Напевно, бо я не знаю точно”, – сказав Володимир Зеленський.

Однак, такий вчинок з боку очільника Національної ради реформ України Володимир Зеленський не схвалює:

“Заздалегідь до цього я про це не знав. Вважаю, що це неправильно, все ж таки він у державній владі знаходиться. Це неправильно. Але треба зрозуміти всі деталі і всі ризики для нашої держави також”, – стверджує президент.

Володимир Зеленський стверджує, що збирається повертати Міхеїла Саакашвілі:

“Я, як президент України, постійно займаюся тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які у мене є. Пан Саакашвілі є громадянином України. Тому його це також стосується”, – заявив президент.

Зеленський також наголосив, що цим питанням будуть займатися усі “інституції”, включаючи МЗС і посольство в Грузії. Також повернення Саакашвілі обговорюватимуть у кабінетах міністрів країн і між прем’єр-міністрами.

На відео з 33:45