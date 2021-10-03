Зеленський сказав, що саме з преси дізнався про те, що Саакашвілі не в Україні:
“З приводу… цікавої людини Міхеїла Ніколозовича Саакашвілі. Авжеж, не знав, що він поїхав до Грузії тим чи іншим шляхом. Я був дуже здивований. Побачив про це в пресі, щось було опубліковано. Потім його всі шукали, потім з’явилося повідомлення, що він вже в Грузії, сигнал про Батумі. А потім вже його заарештували”, – заявив президент.
Причини, чому Саакашвілі поїхав до Грузії, Зеленський не знає. Підозрює, що це стосується виборів:
“Я, як президент, в першу чергу думаю про нього, як про громадянина України. А чому він так зробив? Ну, є там місцеві вибори. Напевно, він думав, що це такий політичний крок. Напевно, бо я не знаю точно”, – сказав Володимир Зеленський.
Однак, такий вчинок з боку очільника Національної ради реформ України Володимир Зеленський не схвалює:
“Заздалегідь до цього я про це не знав. Вважаю, що це неправильно, все ж таки він у державній владі знаходиться. Це неправильно. Але треба зрозуміти всі деталі і всі ризики для нашої держави також”, – стверджує президент.
Володимир Зеленський стверджує, що збирається повертати Міхеїла Саакашвілі:
“Я, як президент України, постійно займаюся тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які у мене є. Пан Саакашвілі є громадянином України. Тому його це також стосується”, – заявив президент.
Зеленський також наголосив, що цим питанням будуть займатися усі “інституції”, включаючи МЗС і посольство в Грузії. Також повернення Саакашвілі обговорюватимуть у кабінетах міністрів країн і між прем’єр-міністрами.
На відео з 33:45
- 1 жовтня Міхеїла Саакашвілі затримали на території Грузії. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, у чому звинувачують Саакашвілі розповіли #Букви.
- У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
- Нагадаємо, з обранням Володимира Зеленського президентом України Міхеїл Саакашвілі повернувся до України. Того ж року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.
- В травні 2020 року Саакашвілі був призначений головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України.
- Крім цього, він певний час обіймав посаду члена координаційної ради з розв’язання проблемних питань у сфері містобудування. Звільнений з цієї посади указом президента в березні поточного року.