1 жовтня колишнього грузинського президента, ексгубернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі, який останнім часом проживав в Україні, затримали на території Грузії.

#Букви зібрали всю інформацію про затримання політика.

Повернення Саакашвілі до Грузії

Вранці 1 жовтня Саакашвілі сказав, що прилетів до Батумі.

”Це мій Батумі. Ми всі повинні піти на вибори 2-го, проголосувати за ”Національний рух”, ні в якому разі, ні за Іванішвілі, ні за Гахарію, ні якихось ідіотських сателітів якщо вам не подобається ”Національний рух”, віддайте голос відносно чесним невеликим партіям. Тут повинен був бути мій Батумський Американський технологічний університет, який знищили. Сьогодні у нас була б і вакцина, і COVID не було б, і стільки людей не померло б. Я так сумував за цим місцем. Сьогодні збулася моя мрія, і вона остаточно здійсниться, коли Грузія знову встане на ноги”, – заявив Саакашвілі.

Пан Саакашвілі десь записав відосик з словом «Батумі», куди він обіцяв приїхати 2 жовтня «для захисту перемоги на виборах» (https://t.co/vqzg1n2FNM). У відповідь прем’єр Грузії пообіцяв заарештувати пана Саакашвілі як тільки той приїде в країну (https://t.co/q4pnYk5efJ). pic.twitter.com/BlncDKXJnG — Букви (@Bykvu) October 1, 2021

Після публікації цього відео, в МВС країни заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії.

Однак через кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали. Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив:

“Міхеїла Саакашвілі заарештували та перевели до колонії. Наші правоохоронці провели затримання Саакашвілі на найвищому рівні… Було вжито необхідних заходів, обрано такі дату та час, аби не було проблем при затриманні”.

Те відчуття, коли повернувся додому після тривалого від'їзду Відео з затримання Саакашвілі в Грузії. pic.twitter.com/3iBxZqTN6L — Букви (@Bykvu) October 1, 2021

За словами прем’єр-міністра, в операції брали участь міністр внутрішніх справ Грузії та Служба державної безпеки.

У чому звинувачують Саакашвілі

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили про кілька звинувачень на адресу Саакашвілі. Серед них – незаконний перетин державного кордону. У пресслужбі прокуратури Грузії пояснили:

“МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Михеїлом Саакашвілі – злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні процесуальні слідчі дії у справі проводять в активному режимі”.

За словами членкині партії “Єдиний національний рух” та соратниці Саакашвілі Еки Херхеулідзе, політик знаходиться в країні вже четвертий день, але в Тбілісі приїхав лише 1 жовтня.

Окрім цього, Саакашвілі визнали винним у побитті депутата грузинського парламенту Валерія Гелашвілі та в кримінальних провадженнях, пов’язаних із вбивством Сандро Гіргвліані.

Саакашвілі загрожує тюремне ув’язнення.

Загалом, проти Саакашвілі відкрито 14 кримінальних проваджень:

щодо розгону мирного мітингу 7 листопада 2007 року в Тбілісі;

щодо погрому в телекомпанії “Імеді”;

щодо привласнення майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі;

щодо розтрати дев’яти мільйонів ларі.

Саакашвілі оголосив про голодування

У тюрмі Саакашвілі заявив про те, що вимагає зустрічі з українським консулом, оскільки є громадянином цієї країни, а також оголосив про голодування.

“Михеїл Саакашвілі сказав, що оголошує голодування”, – сказала омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія, яка зустрілася з експрезидентом Грузії в тюрмі.

Він вже пройшов медичне обстеження та знаходиться в камері. Як Саакашвілі потрапив на територію Грузію – омбудсменці невідомо.

Грузія відмовилась екстрадувати Саакашвілі до України

У Генеральній прокуратурі заявили, що українське громадянство Саакашвілі не завадить йому відбувати покарання на території цієї країни, оскільки політика звинувачують у злочинах, скоєних саме в Грузії.

Нагадаємо, 28 вересня Саакашвілі повідомив, що 2 жовтня зібрався повернутися до Грузії.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що колишнього президента заарештують, якщо він прибуде в країну.

На початку вересня Саакашвілі повідомив, що повертається до Грузії, і ще не боїться бути заарештованим, бо вірить, що грузинський народ його звільнить.

Нагадаємо, Саакашвілі був президентом Грузії у 2004-2007 та 2008-2013 роках. Потім розпочав політичну кар’єру в Україні, зокрема, обіймав посаду голови Одеської ОДА. Однак у 2017 був позбавлений громадянства і певний час мешкав у Нідерландах. 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський порушуючи закон “Про громадянство” і Конституцію скасував указ про позбавлення Саакашвілі громадянства. 7 травня минулого року президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ.

Через це Грузія вирішила відкликати свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій. Він повернувся лише у квітні 2021 року.

27 серпня 2020 року Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Міністерка юстиції Грузії Теа Цулукіані зреагувала на плани Саакашвілі повернутися на батьківщину, заявивши, що на кордоні на нього чекає процедура затримання.