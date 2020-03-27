Про це в коментарі #Буквам сказав юрист, колишній член Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

Як відомо, президент завив про закриття кордону з 27 березня.

“Я не знаю, чи його хтось свідомо підставляє, чи як так. Але в президента вища юридична освіта, і тому хочеться йому нагадати абзац другий статті 33 Конституції: “Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну”, – сказав Магера.

“Це право є абсолютним і воно не може обмежуватись навіть прийнятими законами. Навіть, якщо парламент ухвалить закон і скаже, що громадяни не можуть заїжджати в Україну – він апріорі буде антиконституційним”, – наголосив юрист.

За його словами, якщо громадяни повертаються хворими на якусь небезпечну хворобу, то держава має їх ізолювати, надати необхідну медичну допомогу, але не відмовляти у поверненні.

Інша справа – чи можна заборонити громадянам виїзд.

“Конституція говорить, що такого права теж немає, але там є обмовка, що за винятками передбаченими законом. У цьому випадку, якщо закон передбачить, що громадянин не може виїхати, то тоді йому можуть не дозволити”, – додав Магера.

Він також висловив занепокоєння через спроби Конституційного суду переглядати позицію під ситуацію, бо це створить небезпечні прецеденти на майбутнє.