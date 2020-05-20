Президент України Володимир Зеленський посперечався з журналістом Bihus.Info Данилом Мокриком під час обговорення справи про вбивство Павла Шеремета.

Суперечка виникла під час пресконференції, передає кореспондент #Букв.

Журналіст Данило Мокрик нагадав Зеленському про те, що в грудні 2019 року Президент особисто прийшов на брифінг про “розкриття вбивць журналіста Павла Шеремета” (як заявляли керівники поліції q Міністерства внутрішніх справ без рішення суду) і своєю присутністю “поставив свою політичну візу і взяв на себе політичну відповідальність” за звинувачення підозрюваних.

Поки журналіст ставив запитання, Президент кілька разів уточнював, що він говорив на брифінгу про “ймовірних” вбивць.

Мокрик поцікавився у Зеленського, яку відповідальність особисто Президент понесе в тому hfps, якщо в результаті виявиться, що за підозрою в убивстві Шеремета в слідчому ізоляторі сидять невинні люди.

У своїй відповіді Президент сказав, що готовий нести відповідальність “там, де він може” і заявив, що журналіст намагався “ставити його на місце”.

“Зараз в країні все побудовано так, що і за все, що відбувається в уряді, я несу відповідальність, і за все у справі Шеремета я повинен нести відповідальність. За все у справі Катерини Гандзюк я несу відповідальність”, – прокоментував він.

Також Зеленський заявив, що його “затягли” прийти на брифінг, де називали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Після цього Президент попросив журналіста “призначити йому відповідальність” за цю справу.

“Ви не повинні брати на себе відповідальність. Але в той момент, коли ви прийшли на цю прес-конференцію, коли ви сказали: дякую слідству за те, що зроблено, ви взяли на себе відповідальність за зміст цього брифінгу”, – відповів йому журналіст .

У відповідь Зеленський роздратовано заявив, що вони з журналістом “розмовляють як у дворі”.

“Я на ваше запитання багато разів відповів. Якщо вас не влаштовує моя відповідь, мені цікаво, чого ви чекаєте. У нас безглузда з вами розмова”, – сказав голова держави.