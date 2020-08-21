Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його 7-річний син Кирило перехворів в червні коронавірусом.

Про це він розповів журналістам під час візиту в Миколаївську область.

Він стверджує, що Кирило хворів в той же час, що і його дружина Олена. Вони разом лікувалися в клініці.

“Захворіла моя дружина і син, до речі, теж: вони разом лікувалися в лікарні. І якщо діти переносять це як діти, я вважаю більш-менш нормально, тільки температура, і всі батьки стурбовані цим і справді хвилюються, то дорослі переносять цю хворобу дуже складно. Навіть ті дорослі, які, скажімо так, молоді, здорові, займаються спортом”, – розповів президент.

Після цього Зеленський нагадав, що зараз люди перестали дотримуватися карантинних обмежень, через що щодня велика кількість нових хворих.

“Ніхто нічого не боїться – повірте, повірте нашій сім’ї, ніхто не боїться, поки у тебе хтось поруч не захворів на цю хворобу”, – додав він.

Про те, що Олена Зеленська підхопила коронавірус, стало відомо 12 червня. Вона перебувала на самоізоляції.

16 червня в Офісі президента повідомили, що перша леді ушпиталена до однієї з лікарень Києва з діагнозом “негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості”.