З ініціативи української сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров закликав Зеленського зателефонувати Путіну.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на пресслужбу Кремля.

“Констатована необхідність підвищення ефективності переговорних зусиль в рамках мінської Контактної групи. Дана позитивна оцінка погодженням на засіданні Групи 22 липня додаткових заходів по припиненню вогню, які вступають в силу з 27 липня. Акцентована важливість безумовного дотримання цих домовленостей учасниками конфлікту. З російського боку підкреслена пріоритетність реалізації прийнятих лідерами “нормандського формату” рішень, в тому числі за підсумками саміту в Парижі в грудні 2019 року”, – йдеться в повідомленні пресслужби Кремля.

В пресслужбі Офісу президента України зазначили, що було обговорено виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі.

“Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, Президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі”, – йдеться в повідомленні

Президенти двох країн обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб. Володимир Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.

Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.

Сторони також обговорили Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та Закон про децентралізацію, який передбачає зміни в Конституцію України.

Було акцентовано увагу на необхідності успішної реалізації домовленостей, досягнутих чотирма лідерами в Парижі, у контексті важливості проведення наступного саміту “Нормандської четвірки” в Берліні.

Нагадаємо, 19 липня лідер Чечні Рамзан Кадиров знову зажадав вибачень від президента України Володимира Зеленського.

“Що вам заважає зателефонувати Володимиру Володимировичу Путіну і оголосити, що закінчуєте з цієї громадянською війною на сході України? Гординя або чужа воля?”, – закликав тоді Зеленського Кадиров.

А ще Кадиров закликав Зеленського “вибудувати правильні, добросусідські відносини з великою Росією”.