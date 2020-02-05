Президент Володимир Зеленський запропонував направити отримані "Нафтогазом" від "Газпрому" $2,9 млрд в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу, на реалізацію інфраструктурних проектів і розвиток медицини.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський відзначив важливість початку масштабного будівництва доріг і продовження реформи медичної галузі.

“Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг – це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проекти, на медичну сферу і енергоефективність. Один з планів – побудувати понад 200 прийомних відділень медичної допомоги по всій Україні”, – сказав він і доручив уряду підготувати в двотижневий термін необхідні проекти документів.

Крім того, президент наголосив на важливості вирішення питання заборгованості по зарплатах шахтарям і розробки концепції реорганізації вугільної галузі. Він зазначив, що станом на 1 січня 2020 року заборгованість перед шахтарями склала 922 млн грн.

“Ситуацію із заборгованостями потрібно врегулювати найближчим часом. Тому ми очікуємо від уряду комплексної програми реструктуризації вугільної галузі та результатів аудиту стану державних шахт”, – підкреслив президент.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що уряд приділяє велику увагу безпеці на дорогах, зокрема камери відеоспостереження вже працюють по всій Україні.

Як відомо, в лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов’язав “Газпром” доплатити “Нафтогазу України” $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням того, що раніше суд підтвердив борг української сторони за поставки газу, за результатами двох арбітражних суперечок між компаніями (на поставку й транзит газу) йшлося про виплату $2,56 млрд та відсотки.

Під час процесу з примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі між Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” та “Газпромом”, суд заборонив російської компанії виводити активи з Англії та Уельсу, Нідерландів і Люксембургу.

У понеділок, 20 січня, в “Газпром” повідомили про зняття арешту та забезпечувальних заходів з активів компанії, які раніше були накладені на вимогу “Нафтогаз України”. Йдеться про активи компанії в Англії та Уельсі, Нідерландах та Люксембурзі.

У коментарі #Буквам глава прес-служби НАК “Нафтогаз” Олена Осмоловська підтвердила зазначену інформацію, повідомивши, що кошти в розмірі 2,9 млрд доларів, для отримання яких й були заарештовані активи “Газпрому”, вже отримані від компанії.