Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, повідомляє кореспондент #Букв.

“Важливий момент: ми регулюємо питання майбутніх арбітражів. Це потенційна можливість виграшу. Однак у нас вже є візія щодо того, які є домовленості по транзиту. Тому в цьому випадку пакетне рішення передбачає перегляд позицій щодо майбутніх арбітражів. Рішення про 3 млрд чітко визначені, а рішення по інших будуть безпосередньо в рамках пакету відкликані”, – сказав він.

Міністр додав, що борг за Стокгольмським арбітражем буде виплачено грошима, ще до нового року.

“Ця сума, яка зафіксована в рішенні Стокгольмського арбітражу, буде виплачена грошима. Буде виплачена, якщо ми реалізуємо всі пакетні позиції, ще до Нового року”, – пояснив Оржель.