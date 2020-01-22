Про це він сказав на всесвітньому економічному форумі в Давосі, відповідаючи на запитання під час свого виступу.

За його словами, Україна бачить своє майбутнє в ЄС.

“Що має зробити Європейський союз для України? Просто прийняти Україну до Європейського союзу. Це дуже складні речі, хоча мені здається, що дуже прості рішення. Ми підписали угоду про асоціацію з ЄС, ми підтримуємо курс в ЄС. Але ми повинні розуміти, що не тільки Україна має і хоче в Європейський союз”, – сказав президент.

Він заявив, що багато країн підтримують Україну і бачать її майбутнє в ЄС поряд з собою як рівноправного партнера.

За його словами, зараз настав слушний час, щоб прийняти Україну в ЄС.

“Але ЄС і деякі країни також повинні хотіти бачити нас в Європейському союзі. Питання не в тому, коли ми будемо в ЄС. Питання в тому, який статус буде у України в Євросоюзі? Ставлення як потужного гравця, як до країни, яку поважають, на яку дивляться зверху вниз? І мені здається, що зараз дуже зручний момент. Може коли одна країна зробила exit, настав час для іншої країни зробити enter? “, – резюмував Зеленський.