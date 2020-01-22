Виступ транслюється на Facebook-сторінці Офісу президента.
Виступ почався в 17:23 за Києвом.
Головна тема цьогорічного форуму – формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін. Програма щорічної наради визначає пріоритетність декількох напрямків: “як зберегти планету”, “суспільство і майбутнє праці”, “технології на благо”, “справедливі економіки” і “здорове майбутнє”.
Варто зазначити, що заходи будуть відбуватися і в рамках майданчика “Український дім”. Захід організовує Фонд Віктора Пінчука.
Так, 22 січня о 18:00 в Українському домі має виступити президент Володимир Зеленський.
Крім того, в “Українському домі” заплановано виступ українського режисера, колишнього політв’язня Олега Сенцова (в рамках панелі “Україна, межа в боротьбі за свободу”), глави фракції “Слуги народу” Давида Арахамії та інших.
- Напередодні в Давосі (Швейцарія) стартував Всесвітній економічний форум, ключовими темами якого стали зміни клімату, розвиток бізнесу в умовах технологічних і соціальних змін та багато іншого.
- Шведська екологічна активістка, школярка Грета Тунбер виступила із заявою на економічному форумі в Давосі. Вона звинуватила світових лідерів у відмові від зниження викидів вуглекислого газу, незважаючи на ознаки кліматичної катастрофи, і висунула низку вимог.