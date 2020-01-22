Президент України Володимир Зеленський в середу, 22 січня, виступає зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Виступ транслюється на Facebook-сторінці Офісу президента.

Виступ почався в 17:23 за Києвом.

Головна тема цьогорічного форуму – формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін. Програма щорічної наради визначає пріоритетність декількох напрямків: “як зберегти планету”, “суспільство і майбутнє праці”, “технології на благо”, “справедливі економіки” і “здорове майбутнє”.

Варто зазначити, що заходи будуть відбуватися і в рамках майданчика “Український дім”. Захід організовує Фонд Віктора Пінчука.

Так, 22 січня о 18:00 в Українському домі має виступити президент Володимир Зеленський.

Крім того, в “Українському домі” заплановано виступ українського режисера, колишнього політв’язня Олега Сенцова (в рамках панелі “Україна, межа в боротьбі за свободу”), глави фракції “Слуги народу” Давида Арахамії та інших.