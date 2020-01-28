Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України викладачеві Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також співробітнику ДСНС, які загинули під час пожежі в будівлі навчального закладу.

Відповідний указ №20/2020 оприлюднено на сайті глави держави.

Так, за героїзм і самопожертву, виявлені у врятуванні людей під час пожежі, звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” (посмертно) присвоєно:

• Бортюк Ганні Леонідівні – викладачеві вищої математики та інформаційних дисциплін навчального закладу “Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу”;

• Шатохіну Сергію Миколайовичу – командиру відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області, прапорщику служби цивільного захисту.

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в приміщенні коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій в Одесі сталася пожежа. Її жертвами стали 16 людей, ще 47 постраждали.

Рятувальник Сергій Шатохін отримав смертельні травми в перший день ліквідації пожежі.

Викладачка Анна Бортюк виводила студентів із палаючої будівлі і загинула у пожежі.