Відповідний указ №20/2020 оприлюднено на сайті глави держави.
Так, за героїзм і самопожертву, виявлені у врятуванні людей під час пожежі, звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” (посмертно) присвоєно:
• Бортюк Ганні Леонідівні – викладачеві вищої математики та інформаційних дисциплін навчального закладу “Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу”;
• Шатохіну Сергію Миколайовичу – командиру відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області, прапорщику служби цивільного захисту.
Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в приміщенні коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій в Одесі сталася пожежа. Її жертвами стали 16 людей, ще 47 постраждали.
Рятувальник Сергій Шатохін отримав смертельні травми в перший день ліквідації пожежі.
Викладачка Анна Бортюк виводила студентів із палаючої будівлі і загинула у пожежі.
- У поліції почали розслідування у справі про пожежу в одеському коледжі. За попередніми висновками Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежа в Одеському коледжі сталася через несправність електропроводки або побутових приладів.
- За основною версією Урядової комісії пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася через спалах електричного обладнання.
- Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для директора згорілого Одеського коледжу Любові Кочерги, яку підозрюють у службовій недбалості.