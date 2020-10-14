Президент України Володимир Зеленський присвоїв спеціальні та військові звання з нагоди Дня Захисника України.

Про це йдеться в указах глави держави, оприлюднених на сайті Офісу президента.

Зокрема, Зеленський присвоїв:

спеціальне звання генерал-майора служби цивільного захисту полковнику служби цивільного захисту Кульбачу Андрію Анатолійовичу – начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області;

полковнику служби цивільного захисту Кульбачу Андрію Анатолійовичу – начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області; спеціальне звання генерал-лейтенанта служби цивільного захисту генерал-майору служби цивільного захисту Ільченку Миколі Володимировичу – заступнику Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

генерал-майору служби цивільного захисту Ільченку Миколі Володимировичу – заступнику Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій; військове звання бригадного генерала полковнику Наумову Андрію Олеговичу – начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України;

полковнику Наумову Андрію Олеговичу – начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України; військове звання бригадного генерала полковнику Омельченку Олексію Анатолійовичу – першому заступнику начальника Департаменту оперативного документування Служби безпеки України;

полковнику Омельченку Олексію Анатолійовичу – першому заступнику начальника Департаменту оперативного документування Служби безпеки України; спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Голубошу Володимиру Валентиновичу – начальнику Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області;

полковнику поліції Голубошу Володимиру Валентиновичу – начальнику Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області; спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Фацевичу Олександру Юрійовичу – заступнику Голови Національної поліції України – керівнику патрульної поліції;

полковнику поліції Фацевичу Олександру Юрійовичу – заступнику Голови Національної поліції України – керівнику патрульної поліції; військове звання бригадного генерала полковнику Ященку Вячеславу Олександровичу – першому заступникові директора департаменту персоналу – начальнику управління по роботі з особовим складом Головного управління Національної гвардії України;

полковнику Ященку Вячеславу Олександровичу – першому заступникові директора департаменту персоналу – начальнику управління по роботі з особовим складом Головного управління Національної гвардії України; військове звання бригадного генерала полковнику Ченчику Вадиму Миколайовичу – заступнику Голови Державної прикордонної служби України;

полковнику Ченчику Вадиму Миколайовичу – заступнику Голови Державної прикордонної служби України; військове звання бригадного генерала: полковнику Грузевичу Олександру Степановичу – заступнику начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України; полковнику Карпенку Володимиру Володимировичу — командувачу логістики Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також президент постановив:

Присвоїти 3 бригаді оперативного призначення Національної гвардії України почесне найменування “імені полковника Петра Болбочана” та надалі іменувати її — 3 бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України.

Присвоїти 40 полку Національної гвардії України почесне найменування “імені полковника Данила Нечая” та надалі іменувати його – 40 полк імені полковника Данила Нечая Національної гвардії України.

З метою увічнення пам’яті генерал-майора Олександра Віталійовича Радієвського, присвоїти ім’я генерал-майора Олександра Радієвського 16 полку охорони громадського порядку Національної гвардії України та надалі іменувати його – 16 полк охорони громадського порядку імені генерал-майора Олександра Радієвського Національної гвардії України.

Присвоїти 9 прикордонному загону Державної прикордонної служби України почесне найменування “імені Січових Стрільців” і надалі іменувати його – 9 прикордонний загін імені Січових Стрільців Державної прикордонної служби України.

Присвоїти 43 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування “імені гетьмана Тараса Трясила” та надалі іменувати її — 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила Сухопутних військ Збройних Сил України.