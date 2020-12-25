Президент України Володимир Зеленський заявив, що може зателефонувати російському лідерові Володимиру Путіну, але зараз не робить цього, оскільки "немає предмета для розмови".

Про це глава держави заявив в інтерв’ю виданню “Фокус”.

Зеленський висловив упевненість, що в разі дзвінка Путін “точно з ним поспілкується”.

“Я можу йому зателефонувати, він точно зі мною поспілкується”, – зазначив український лідер.

На уточнююче запитання, чому такий телефонний дзвінок не відбувається, Зеленський відповів: “Тому що немає предмета для розмови”.

При цьому президент України уточнив, що має намір обов’язково поговорити з Путіним, якщо дата зустрічі радників лідерів “нормандського формату” продовжить затягуватися.

Зеленський наголосив, що як глава держави “повинен вирішувати” з Путіним “всі складні питання”.

“Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників, то я буду з ним спілкуватися обовʼязково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися. До того ж, я вважаю, що повинен бути як діалог на кшталт у “нормандському форматі”, так і прямий діалог. Тому що є питання, які ми не порушуємо в “нормандському форматі” – ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет”, – заявив Зеленський.