Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує на рік дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради України.

Сьогодні, 24 грудня, документ був повернутий Із підписом глави держави.

Законом продовжується на 1 рік (до 31 грудня 2021 року) можливість тимчасового введення особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Варто зазначити, що Верховна Рада ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО ще восени 2014 року. Термін його дії був обмежений 3 роками, але з 2017 року Парламент продовжує його дію відповідними законопроєктами.

Востаннє ВР продовжила дію закону 15 грудня 2020 року.

Відповідно до закону “про спецстатус Донбасу”:

• Держава гарантує “недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей”.

• Держава гарантує право жителів ОРДЛО на вільне використання російської мови в суспільному та приватному житті, на “вивчення і підтримку російської і будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність”.

• Держава надає підтримку в соціально-економічному розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Ця підтримка полягає у введенні особливого економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності (“спрямованого на відновлення об’єктів промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури, житлового фонду” і так далі).

• В окремих районах Донецької і Луганської областей рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції, на які “покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах цих районів”. Вони формуються “на добровільних засадах з числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах окремих районів Донецької та Луганської областей”.

• Вводиться особливий порядок призначення суддівського корпусу та прокуратури. Призначення здійснюватимуться за згодою місцевої влади.

• Передбачено розвиток в ОРДЛО “транскордонного співробітництва, спрямованого на… посилення і поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації на основі угод про транскордонне співробітництво”.

Окремо прописано, що вище перелічені пункти закону почнуть діяти тільки “з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України та інших законів України”.

Тобто зазначені вище пункти, відповідно до закону про “спецстатус Донбасу”, можуть бути реалізовані тільки після проведення в ОРДЛО місцевих виборів за українським законодавством (і за участю міжнародних спостерігачів), а також після виведення “всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, бойовиків і найманців з території України”.