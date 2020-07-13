Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельне ДТП під Києвом і просить Верховну Раду посилити відповідальність за водіння в нетверезому стані.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зеленський просить спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова на позачерговому засіданні розглянути законопроєкт № 2695 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху”, який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП в стані алкогольного сп’яніння.

Законопроєкт передбачає збільшення штрафів за водіння напідпитку, вводить штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

В Офісі Президента зазначили, що терміновість прийняття цього законопроєкту викликана кількістю порушень і важких ДТП, викликаних водіями в стані алкогольного сп’яніння, легкістю уникнення ними відповідальності.

“ДТП на Столичному шосе поблизу Києва – останній страшний приклад недбалості і безвідповідальності деяких водіїв. Загинули двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це – не перша аварія, викликана цим водієм. Цей законопроєкт є надзвичайно важливим. Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної сім’ї і кожного українця”, – підкреслив Зеленський.