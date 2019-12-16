Відповідна петиція опублікована на сайті глави держави.
Автор петиції Владислав Грязев заявив, що Медведчук не гідний почесного звання через неналежний захист Василя Стуса та інших дисидентів.
“Аналіз справи Василя Стуса та особистого ставлення до нього Медведчука В.В. показує, що останній ніяк не заслуговує носити почесне звання Заслуженого юриста України”, – йдеться в тексті петиції.
Зараз петиція набрала 26 тис. 204 голоси. При цьому до закінчення терміну збору підписів залишається 10 днів, а в розділі “Статус” зазначено, що петиція чекає розгляду.
- Раніше з сценарію фільму про Василя Стуса була вирізана сцена останнього суду над поетом, в якому фігурував в якості адвоката Віктор Медведчук. Він був адвокатом Василя Стуса в 1980 році. Медведчук в ході судового розгляду порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого. Суд відбувався за зачиненими дверима. Стус через порушення процедури був позбавлений останнього слова і видалений із залу суду. Вирок був зачитаний в його відсутність: 10 років примусових робіт і 5 років заслання.
- В результаті поет помер 4 вересня 1985 року в таборі Пермь-36 поблизу села Кучино Пермської області (Росія) після оголошеного 27 серпня голодування в карцері.
- Після того, як стало відомо про видалення сцени, екс-прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив керівництву Міністерства культури України та Держкіно разом з авторами фільму про українського поета зробити все можливе, щоб історія його життя була розказана повністю і без спотворень.
- Згодом, на тлі скандалу в Мережі, знімальна група фільму пообіцяла, що вирізана сцена останнього суду над поетом буде дознята.
- У підсумку сцену в кінострічку включили.