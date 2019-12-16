Петиція про позбавлення народного депутата Віктора Медведчука звання "заслуженого юриста України" набрала більше 25 тис. голосів. Тепер її повинен розглянути президент Володимир Зеленський.

Відповідна петиція опублікована на сайті глави держави.

Автор петиції Владислав Грязев заявив, що Медведчук не гідний почесного звання через неналежний захист Василя Стуса та інших дисидентів.

“Аналіз справи Василя Стуса та особистого ставлення до нього Медведчука В.В. показує, що останній ніяк не заслуговує носити почесне звання Заслуженого юриста України”, – йдеться в тексті петиції.

Зараз петиція набрала 26 тис. 204 голоси. При цьому до закінчення терміну збору підписів залишається 10 днів, а в розділі “Статус” зазначено, що петиція чекає розгляду.