Про це він сказав на всесвітньому економічному форумі в Давосі, відповідаючи на запитання під час свого виступу.

Зеленський повідомив, що на початку весни в Україні стартує програма приватизації.

“На сьогодні 500 підприємств готові. У перші два роки всім інвесторам, які прийдуть в приватизацію 10 млн доларів і вище, ми даємо податкові канікули. Ви не платитимете п’ять років податок на прибуток. Ласкаво просимо!”, – заявив він.

Президент України також повідомив, що підготовлено нову програму “інвестор-няня”.

“Ми зараз підготували нову програму, яка називається Investment nanny. Кожному інвестору, який приведе в Україну понад $100 млн, ми забезпечимо окремий контракт з державою. Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер, який розмовляє на 5 мовах і 24 / 7 цей менеджер буде з вами працювати”, – сказав він.