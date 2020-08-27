Заяву опубліковано у Telegram-каналі президента.
Як повідомлялося раніше, 27 серпня на трасі Київ-Харків невідомі розстріляли автобус з представниками ГО “За життя“. Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ-Харків.
Президент Зеленський подякував поліції за “швидкий результат”, та зазначив, що “така ефективність повинна стати нормою”.
“По-перше, суспільство має згадати, що в державі є поліція і є Закон. А громадянин – отримати відчуття захищеності.
Ані належність до певних політичних сил, ані прихильність до різних ідеологій, віросповідань, поглядів тощо, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів”, — вважає президент.
Також Глава держави наголосив, що розслідування таких випадків має відбуватися якомога швидше і при цьому суди мають ухвалювати рішення, “керуючись виключно буквою Закону, а не політичною кон’юнктурою”.
Крім того, Зеленський зауважив, що правоохоронці зосередилися на корупції та економічних злочинах, але не мають також і допустити повернення “до “лихих 90-х” із зухвалими розбірками на вулицях”.
“Гучні слова повинні нарешті перетворюватися на результат, а винні – отримувати реальне покарання”, — підсумував президент.
- 25 серпня, стало відомо про сутичку між активістами “Нацкорпусу” і організації “Патріоти – За життя”, яку неофіційно називають бойовим крилом партії “ОПЗЖ”, у Києві.
- Організацію “Патріоти – За життя” створили на початку літа 2020 року. Ілля Кива заявляв, що вона має об’єднати людей, “які бажають повернути мир, порядок і повагу до героїчного минулого України”.
- На початку липня у центрі Києва сталася масова бійка зі стріляниною, внаслідок якої постраждали три людини. Для з’ясування обставин в управління поліції доставили 10 осіб.