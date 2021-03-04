Президент України Володимир Зеленский вивів експрезидента Грузії та голову Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі зі складу Координаційної ради з розв'язання проблемних питань у сфері містобудування.

Відповідний указ №87/2021 опублікований на сайті глави держави.

Президент вивів з персонального складу Координаційної ради Саакашвілі. Натомість до складу було введено Гіогрі Цхакая.

Цхакая — експерт Виконавчого комітету реформ, який очолює Саакашвілі, а також експерт Офісу простих рішень і результатів, колишній голова податково-митної служби Грузії

Цей консультативно-дорадчий орган було створено Зеленським у вересні 2020 року. Його мета — “створення належних умов для реалізації права громадян на житло, напрацювання ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників об’єктів житлового будівництва та інших об’єктів містобудування”.

В грудні було затверджено склад ради. До неї увійшли співробітники Офісу президента, представники Мін’юсту, Держбюро розслідувань, Служби безпеки України тощо.