Відповідний указ №87/2021 опублікований на сайті глави держави.
Президент вивів з персонального складу Координаційної ради Саакашвілі. Натомість до складу було введено Гіогрі Цхакая.
Цхакая — експерт Виконавчого комітету реформ, який очолює Саакашвілі, а також експерт Офісу простих рішень і результатів, колишній голова податково-митної служби Грузії
Цей консультативно-дорадчий орган було створено Зеленським у вересні 2020 року. Його мета — “створення належних умов для реалізації права громадян на житло, напрацювання ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників об’єктів житлового будівництва та інших об’єктів містобудування”.
В грудні було затверджено склад ради. До неї увійшли співробітники Офісу президента, представники Мін’юсту, Держбюро розслідувань, Служби безпеки України тощо.
- 27 серпня голова виконавчого комітету Нацради реформ та колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину.
- Міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані відреагувала на плани Саакашвілі повернутися на батьківщину, заявивши, що на кордоні на нього чекає процедура затримання.
- На початку лютого Саакашвілі спровокував черговий дипломатичний скандал.