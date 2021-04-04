Про це повідомляє Офіс президента України у Facebook.

В Офісі президента зазначили, що у ході візиту Володимир Зеленський зустрінеться з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом бін Халіфою Аль Тані.

Також заплановано підписання низки важливих двосторонніх документів.

Фото: Офіс президента

Перша леді України в межах розвитку напрямку публічної та культурної дипломатії проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Насер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані, а також з дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.