Про це президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції, передає кореспондент #Букв.
“Чесно кажучи, однієї каденції мені не вистачить”, – сказав Зеленський.
Він додав, що буде думати про другий строк, якщо побачить підтримку людей.
- Нагадаємо, розведення на лінії фронту, на додаткових трьох ділянках, про що домовилися під час останньої зустрічі в Нормандському форматі, не проводилося.
- Сьогодні, 20 травня, в Маріїнському парку відбудеться пресконференція Президента Володимира Зеленського. Але зараз у Києві дощ, а локацію на відкритому повітрі не обладнали навісами.