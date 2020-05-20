Президент України Володимир Зеленський сказав, що йому не вистачить однієї президентської каденції для виконання всіх передвиборчих обіцянок.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції, передає кореспондент #Букв.

“Чесно кажучи, однієї каденції мені не вистачить”, – сказав Зеленський.

Він додав, що буде думати про другий строк, якщо побачить підтримку людей.