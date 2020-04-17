Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
Говорячи про те, що в умовах пандемії багато країн надають фінансову підтримку бізнесу та населенню, виділяючи на це великі суми коштів, Зеленський заявив, що у нього “немає принтера”, щоб надрукувати гроші.
“Легше розподіляти доходи. По-перше я хочу вам сказати, що … У мене, на жаль, і у прем’єр-міністра, на жаль, принтера, який друкує долари, у нас вдома немає”, — сказав він.
Також Зеленський зазначив, що багатство України — люди, яким необхідно допомагати. Він підкреслив, що для цього Україні необхідно “більше думати та більше працювати”, ніж іншим країнам.
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