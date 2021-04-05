Президент України Володимир Зеленський закликав прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до збільшення санкційного тиску на РФ через нарощування військової міці на кордоні з Україною.

Про це йшлося під час телефонної розмови між Зеленським та Джонсоном 5 квітня, інформує пресслужба Глави держави.

Офіс президента зазначає, що Зеленський проінформував Джонсона про загострення на Донбасі, нарощування російського військового контингенту біля кордону та намагання Росії зірвати реалізацію Мінських домовленостей.

Зеленський зазначив, шо ці дії “кидають серйозний виклик безпеці України, країнам-членам НАТО та всій Європі”, і закликав Велику Британію разом з іншими державами Альянсу посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на РФ.

Також під час телефонної розмови Джонсон та Зеленський обговорювали реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту українського лідера до Великої Британії 8-9 жовтня 2020 року, зокрема розбудові Військово-морського флоту України.

Під час розмови Зеленський привернув увагу Джонсона до того, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО є пріоритетом України.

Крім цього, лідери обговорили графік двостороннього політичного діалогу на поточний рік. Зокрема, Зеленський запросив Джонсона взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня.

Джонсон за підсумками розмови повідомив, що розмова стосувалася “стурбованості щодо дестабілізаційної російської військової діяльності на кордоні України”.