Про це йшлося під час телефонної розмови між Зеленським та Джонсоном 5 квітня, інформує пресслужба Глави держави.
Офіс президента зазначає, що Зеленський проінформував Джонсона про загострення на Донбасі, нарощування російського військового контингенту біля кордону та намагання Росії зірвати реалізацію Мінських домовленостей.
Зеленський зазначив, шо ці дії “кидають серйозний виклик безпеці України, країнам-членам НАТО та всій Європі”, і закликав Велику Британію разом з іншими державами Альянсу посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на РФ.
Також під час телефонної розмови Джонсон та Зеленський обговорювали реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту українського лідера до Великої Британії 8-9 жовтня 2020 року, зокрема розбудові Військово-морського флоту України.
Під час розмови Зеленський привернув увагу Джонсона до того, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО є пріоритетом України.
Крім цього, лідери обговорили графік двостороннього політичного діалогу на поточний рік. Зокрема, Зеленський запросив Джонсона взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня.
Джонсон за підсумками розмови повідомив, що розмова стосувалася “стурбованості щодо дестабілізаційної російської військової діяльності на кордоні України”.
“Я підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку Великої Британії”, — наголосив очільник уряду Великої Британії.
- Раніше у Головному управління розвідки Міністерства оборони заявили, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.
- Днями начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову, що, зокрема, стосувалася погіршення ситуації на Донбасі.
- Раніше американські ЗМІ повідомляли, що США привели війська в максимальну боєготовність через стягування озброєння РФ до кордону України.