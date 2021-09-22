Про це повідомили в Офісі президента.
У середу, 22 вересня, у Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Зазначається, що під час зустрічі Зеленський попросив Столтенберга про сприяння звільненню майже 450 українців, яких утримують на тимчасово непідконтрольних територіях та в Росії.
Крім цього, президент наголосив на важливості подальшого збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі.
“Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова активно долучатися до відповідних спільних дій з Альянсом, а також висловив зацікавленість у розширенні кількості спільних навчань”, — сповістили в Офісі.
Також було обговорено взаємодію України з НАТО з використанням статусу партнера з розширеними можливостями.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і передав йому список із майже 450 українців, утримуваних на тимчасово окупованих територіях і в Росії.
Перед цим Володимир Зеленський передав президентові США Джо Байдену список українських полонених, які перебувають на території Росії, в незаконно анексованому Криму та окупованих районах Донбасу.
- У квітні президент України Володимир Зеленський закликав Захід підтримати оновлення “нормандського формату” та запросити до участі у переговорах США, Велику Британію та Канаду. Також він відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести переговори з ватажками “Л/ДНР”.
- У 2019 році Кремль виступав проти включення США в переговори з Україною у “нормандському форматі”.
- Станом на вересень 2019 Україна не просила США приєднатися до “нормандського формату”.