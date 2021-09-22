Президент України Володимир Зеленський закликав НАТО допомогти зі звільненням громадян України, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих Росією територіях та в РФ.

Про це повідомили в Офісі президента.

У середу, 22 вересня, у Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зазначається, що під час зустрічі Зеленський попросив Столтенберга про сприяння звільненню майже 450 українців, яких утримують на тимчасово непідконтрольних територіях та в Росії.

Крім цього, президент наголосив на важливості подальшого збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі.

“Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова активно долучатися до відповідних спільних дій з Альянсом, а також висловив зацікавленість у розширенні кількості спільних навчань”, — сповістили в Офісі.

Також було обговорено взаємодію України з НАТО з використанням статусу партнера з розширеними можливостями.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і передав йому список із майже 450 українців, утримуваних на тимчасово окупованих територіях і в Росії.

Перед цим Володимир Зеленський передав президентові США Джо Байдену список українських полонених, які перебувають на території Росії, в незаконно анексованому Криму та окупованих районах Донбасу.