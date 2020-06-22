Петиція до президента Володимира Зеленського про заборону дистанційної освіти у всіх навчальних закладах набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Про це повыдомляють #Букви.

25 травня на сайті глави держави з’явилася петиція з відповідним запитом, а за станом на понеділок, 22 травня, звернення зібрало вже 25 000 голосів, необхідних для її розгляду. Станом на 13:00 понеділка петицію на сайті глави держави підписали 25 тис. 507 громадян.

“Діти повинні ходити в школу, вчитися, спілкуватися зі своїми однолітками. Батькам, дітям і вчителям дуже важко перебувати на дистанційній освіті. Діти не зможуть отримати повноцінні знання, перебуваючи вдома. Тому народ не хоче, щоб влада прийняла закон про дистанційну освіту”, – відзначається в документі.