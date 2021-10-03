Президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 млн доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це повідомляє агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” з посиланням на свій фільм “Офшор 95”.

Зазначається, що понад 600 журналістів з усіх куточків світу рік досліджували 11,9 млн офшорних документів, які стали публічними після нового наймасштабнішого витоку. Цей проєкт дістав назву Pandora Papers.

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників.

Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Наголошується, що ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.

Під час роботи над проєктом Pandora Papers журналісти знайшли підтвердження інформації, яку вперше оприлюднили під час президентських перегонів весною 2019 року. Йдеться про схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 млн доларів від компаній, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Тоді студія “Квартал 95” почала співпрацювати з телеканалом “1+1”, що належить олігарху.

Журналісти зазначають, що правдивість наведеної у документах Pandora Papers та у схемі інформації засвідчили їхні джерела.

Документи, які вдалося отримати агенції, підтверджують, що у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі перебувала фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного “кварталівця” – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі була компанія Davegra Limited. Тоді її власником був очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Він підписав так звану “трастову декларацію” – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії.

“Тобто, фірма Івана Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального – Володимира Зеленського та його партнерів”, – зазначає видання.

Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, 40 млн доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу.

Офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти “кварталівцям”, підозрюють у відмиванні мільярдів з “ПриватБанку”, співвласником якого раніше був Коломойський.

Джерела повідомили, що переказ грошей відбувався через кіпрську філію “ПриватБанку”, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників “95 кварталу” мала рахунок у цьому банку.

“Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей”, – припускає видання.

Журналісти зверталися до усіх фігурантів історії з проханням прокоментувати факти, що вдалося з’ясувати. Втім, відповів лише Борис Шефір.

На запитання, навіщо “Кварталу 95” офшори, він відповів:

“Це ви поставте нашим законотворцям (запитання, – ред.), які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо – захистити свої інтереси”.

Шефір додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу, але на уточнювальні питання не відповів.

В Офісі президента заявили, що від Зеленського “відповіді не буде”.

Нагадаємо, що з невідомих причин директор Малої Опери Олексій Прасол зірвав показ фільму-розслідування “Офшор 95”.

Однак прем’єра все ж відбулася, оскільки керівництво Малої Опери передумало.