Відповідне відео опублікувало видання “Комсомольська правда в Україні”.
Праворуч від президента держави сидів Єрмак, а не перша леді.
Концерт розпочався після 20:00, відразу після прибуття голови держави. Глядачам оголосили, що в залі сидить президент і почали виступ з номера про нього. Судячи з реакції Зеленського – йому сподобалося.
Фото “КП в Україні”
Зокрема, персонаж, який пародіює власне Зеленського, оголошує: “Який я радий знову опинитися тут. Давно я такої великої кількості людей без плакатів не бачив”.
Пропускали на концерт як зазвичай, паспорти не перевіряли, додаткових заходів безпеки не було.
- Нагадаємо, “95 Квартал” у своєму номері висміяв акцію на захист активіста Сергія Стерненка, що відбулася під Офісом президента 20 березня.
- На концертах “Ліги сміху” (виробництво “95 Кварталу”) артисти регулярно висміюють вакцинацію та сміються з того, які “побочки” можуть бути після щеплення.