Праворуч від президента держави сидів Єрмак, а не перша леді.

Концерт розпочався після 20:00, відразу після прибуття голови держави. Глядачам оголосили, що в залі сидить президент і почали виступ з номера про нього. Судячи з реакції Зеленського – йому сподобалося.

Фото “КП в Україні”

Зокрема, персонаж, який пародіює власне Зеленського, оголошує: “Який я радий знову опинитися тут. Давно я такої великої кількості людей без плакатів не бачив”.

Пропускали на концерт як зазвичай, паспорти не перевіряли, додаткових заходів безпеки не було.