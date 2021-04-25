Про це розповідають #Букви.
Нагадаємо, акції протесту за Стерненка почалися після того, як 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста у справі за обвинуваченням у викраденні людини (колишнього члена проросійської партії “Родіна” Сергія Щербича). Детальніше про цю справу — за посиланням.
Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.
20 березня відбулася найрезонансніша акція протесту – під ОПУ – учасники кидали фаєри, петарди та шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Саме з цього протесту глузували “кварталівці”.
Команда “95 Кварталу” вийшла на сцену з музичним номером, де заспівали про відпочинок у Буковелі, про вакцинацію, згадали Петра Порошенка, який розкритикував вакцину Covishield, а потім і акцію під ОПУ.
“А в это время в центре мирный шел карнавал. Один Ван Гог гаранту Офис разрисовал. Другой Ван Гог работал над дизайном дверей. Всегда найдут работу для креативных людей”.
- У вівторок, 30 березня, Верховна Рада підтримала постанову “про засудження” акції протесту на Банковій, що відбулася 20 березня.