"95 Квартал" у своєму номері висміяв акцію на захист активіста Сергія Стерненка, що відбулася під Офісом президента 20 березня.

Про це розповідають #Букви.

Нагадаємо, акції протесту за Стерненка почалися після того, як 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста у справі за обвинуваченням у викраденні людини (колишнього члена проросійської партії “Родіна” Сергія Щербича). Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

20 березня відбулася найрезонансніша акція протесту – під ОПУ – учасники кидали фаєри, петарди та шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Саме з цього протесту глузували “кварталівці”.

Команда “95 Кварталу” вийшла на сцену з музичним номером, де заспівали про відпочинок у Буковелі, про вакцинацію, згадали Петра Порошенка, який розкритикував вакцину Covishield, а потім і акцію під ОПУ.

“А в это время в центре мирный шел карнавал. Один Ван Гог гаранту Офис разрисовал. Другой Ван Гог работал над дизайном дверей. Всегда найдут работу для креативных людей”.