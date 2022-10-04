Лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року може стати президент України Володимир Зеленський. У такий спосіб організатори можуть засудити війну в Україні, яку розпочала Росія.

Про це повідомило Reuters.

Український президент є одним із фаворитів на звання лауреатів.

“Нобелівська премія миру цього року може засудити війну в Україні, відзначивши противників президента Росії Володимира Путіна, волонтерів, які допомагали мирним жителям, або президента України Володимира Зеленського”, – пише видання.

Директор Інституту дослідження проблем світу в Осло Хенрік Урдал зазначив, що це також може бути нагородою для українських діячів за гуманітарну допомогу тощо. Серед інших претендентів на Нобелівську премію миру є одна з борчинь за охорону навколишнього середовища — Ґрета Тунберг.

Лауреата планують представити вже у п’ятницю, 7 жовтня.