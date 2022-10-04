Про це повідомило Reuters.
Український президент є одним із фаворитів на звання лауреатів.
“Нобелівська премія миру цього року може засудити війну в Україні, відзначивши противників президента Росії Володимира Путіна, волонтерів, які допомагали мирним жителям, або президента України Володимира Зеленського”, – пише видання.
Директор Інституту дослідження проблем світу в Осло Хенрік Урдал зазначив, що це також може бути нагородою для українських діячів за гуманітарну допомогу тощо. Серед інших претендентів на Нобелівську премію миру є одна з борчинь за охорону навколишнього середовища — Ґрета Тунберг.
Лауреата планують представити вже у п’ятницю, 7 жовтня.
- Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення, яке, зокрема, передбачає неможливість проведення перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.
- За підсумками засідання РНБО президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.