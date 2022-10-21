Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
Він подякував бійцям 25 окремої повітряно-десантної бригади “за умілі продумані дії під час знищення ворога на Східному напрямку”. Також Зеленський відзначив військових 60 окремої піхотної бригади Зеленський за хороші результати в Херсонській області.
За його словами, тільки з початку жовтня бійці дістали понад 30 одиниць трофейної російської бронетехніки, тисячу снарядів для танків і три гармати “Гіацинт”.
Зауважимо, що українські військові звільнили вже 88 населених пунктів на Херсонщині, де проживають приблизно 12 тисяч людей. Про це заявила пресслужба Оперативного командування “Південь”. Серед звільнених сіл: Новодмитрівка, Костирка, Черешневе, Новомиколаївка, Новопетрівка та Блакитне.
Водночас президент подякував 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, котра показала “відмінні результати у знищенні ворожої техніки та боєзапасів”. 35 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського президент висловив подяку за стійкість в обороні зайнятих рубежів.
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