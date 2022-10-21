Станом на 21 жовтня на сході та півдні України тривають активні бойові дії, проте українські військові зберігають ініціативу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Він подякував бійцям 25 окремої повітряно-десантної бригади “за умілі продумані дії під час знищення ворога на Східному напрямку”. Також Зеленський відзначив військових 60 окремої піхотної бригади Зеленський за хороші результати в Херсонській області.

За його словами, тільки з початку жовтня бійці дістали понад 30 одиниць трофейної російської бронетехніки, тисячу снарядів для танків і три гармати “Гіацинт”.

Зауважимо, що українські військові звільнили вже 88 населених пунктів на Херсонщині, де проживають приблизно 12 тисяч людей. Про це заявила пресслужба Оперативного командування “Південь”. Серед звільнених сіл: Новодмитрівка, Костирка, Черешневе, Новомиколаївка, Новопетрівка та Блакитне.

Водночас президент подякував 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, котра показала “відмінні результати у знищенні ворожої техніки та боєзапасів”. 35 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського президент висловив подяку за стійкість в обороні зайнятих рубежів.