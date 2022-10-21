Про це йдеться у зведенні Генштабу за 21 жовтня, станом на 18:00
За даними українських військових, у Бериславі з 19 жовтня припинили свою діяльність усі органи окупаційної “влади”.
Також стало відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном.
Нагадаємо, що у Великій Британії припустили, що вище керівництво РФ серйозно задумалося щодо відступу з правого берега Дніпра в Херсонській області. Однак вони мають непросту перешкоду — зруйновані мости.
Через те, що всі мости серйозно пошкоджено, РФ, скоріш за все, доведеться покладатися на тимчасовий міст із барж, який добудували під Херсоном останніми днями, та підрозділи з наведення понтонних переправ, які продовжують працювати у кількох місцях.
Подібна ситуація склалася в тимчасово окупованому Енергодарі, де росіяни починають вивозити награбоване українське майно.
Водночас місцеві мешканці зафіксували масове пограбування готелю “Скіфський”. Росіяни “виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все, що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі”.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що, ймовірно, Кремль готує інформаційні умови, аби виправдати відступ та значні втрати армії РФ на Херсонщині.
- Російські окупанти та їх прибічники планують депортувати приблизно 50-60 тисяч мешканців тимчасово окупованого Херсона та області з 4 правобережних районів на лівий берег Дніпра або у РФ. Причиною називають нібито підготовку контрнаступу ЗСУ.
- У тимчасово окупованому Херсоні російські військові готують провокації. Окупанти мають намір звинуватити у них Збройні сили України.