Так звана окупаційна "влада" Берислава в Херсонській області припинила свою діяльність, а місто продовжують залишати колаборанти.

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 21 жовтня, станом на 18:00

За даними українських військових, у Бериславі з 19 жовтня припинили свою діяльність усі органи окупаційної “влади”.

Також стало відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном.

Нагадаємо, що у Великій Британії припустили, що вище керівництво РФ серйозно задумалося щодо відступу з правого берега Дніпра в Херсонській області. Однак вони мають непросту перешкоду — зруйновані мости.

Через те, що всі мости серйозно пошкоджено, РФ, скоріш за все, доведеться покладатися на тимчасовий міст із барж, який добудували під Херсоном останніми днями, та підрозділи з наведення понтонних переправ, які продовжують працювати у кількох місцях.

Подібна ситуація склалася в тимчасово окупованому Енергодарі, де росіяни починають вивозити награбоване українське майно.

Водночас місцеві мешканці зафіксували масове пограбування готелю “Скіфський”. Росіяни “виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все, що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі”.