Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, який сьогодні прибув з візитом до України й нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Володимир Зеленський вручив Джейку Саллівану орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

“Дякую раднику президента США Джейку Саллівану за підтримку нашої країни в складний для нас час. Мав честь вручити Джейку від усього українського народу орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня за зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України”, – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, глава держави подякував раднику президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена за підтримку в складний час, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Своєю чергою радник президента США подякував за високу нагороду й наголосив, що для нього честь отримати її.

Сторони обговорили питання подальшої підтримки України з боку США для оборони та звільнення української території від окупантів, підвищення спроможностей нашої держави для захисту критичної інфраструктури, фінансову та гуманітарну підтримку, посилення санкцій проти Російської Федерації та консолідацію міжнародної підтримки України.

Володимир Зеленський також нагородив старшого директора Ради національної безпеки США з питань Європи Аманду Слоат орденом “За заслуги” III ступеня.

Довідка. Орден князя Ярослава Мудрого — державна нагорода для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність.

З моменту заснування у 1995 році орден був найвищим орденом України для нагородження громадян. З 1998 року для громадян України найвищою нагородою є звання Герой України.