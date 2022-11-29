Про це інформує CNN з посиланням на заяву високопосадовця з питань оборони США.
Посадовець запевнив, що усі можливості розглядаються, відповідаючи на запитання, чи розглядають США можливість надсилання батарей Patriot саме в Україну.
“Patriot – це один із засобів протиповітряної оборони, який розглядається”, – додав він.
Зенітно-ракетний комплекс Patriot призначений для протидії та знищення балістичних ракет малої дальності, сучасних літаків і крилатих ракет.
Протиповітряна оборона України є “пріоритетом” для США, додав представник Пентагону.
“Ми розглядаємо всі можливі можливості, які могли б допомогти українцям протистояти російським атакам, тому всі можливості на столі, і ми дивимось на те, що можуть зробити Сполучені Штати, ми дивимось на те, що можуть зробити наші союзники та партнери, і розглядаємо комбінації можливостей, які були б корисними”, – пояснив посадовець.
Раніше німці запропонували полякам зенітно-ракетну систему Patriot для убезпечення її повітряного простору після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.
Лідер партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський зауважив, що інцидент з падінням ракети на території Польщі є трагічним, проте війна є трагедією набагато більшого масштабу.
У Берліні пояснили, що ППО Patriot призначені для використання на території НАТО, що суперечить вимогам Варшави відправити цю систему в Україну.
Тоді польський євродепутат від партії “Право і справедливість” Йоахім Брудзінський заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot були б набагато ефективнішими в Україні.
Окрім цього, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається на нові переговори країн-учасниць Північноатлантичного альянсу щодо постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті 29 листопада, має дати сигнал про необхідність активізувати зусилля для надання Києву систем ППО. Він наголосив, що це має стосуватися як постачання запчастин і боєприпасів, так і навчання армійців.
Довідка. Patriot — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовують армія США і її союзники. Виробляється компанією Raytheon, розташованій у США. Це складна багатоцільова система, призначена для збивання літаків, балістичних або крилатих ракет. Окрім США, цією системою керують 17 країн, зокрема Румунія та Польща.
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