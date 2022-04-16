Президент України Володимир Зеленський назвав кількість українських захисників, які загинули у боротьбі з російським агресором з початку 24 лютого 2022 року.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

За його словами, з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну на полі бою загинуло від 2,5 до 3 тисяч військовослужбовців Збройних сил України.

Щодо поранених українських захисників та захисниць, то за даними українського президента таких нараховується близько 10 тисяч. Правда, додав Зеленський, зраз важко сказати, скільки з поранених зможуть вижити.

А ось щодо жертв серед мирного населення, додав Зеленський, то їх кількість підрахувати важко, оскільки частина української території все ще під окупацією РФ.

“Дуже складно говорити про цивільних, оскільки південь нашої країни, де міста і містечка нашої країни заблоковані — Херсон, Бердянськ, далі на сході Маріуполь, і район на схід, де розташовується Волноваха — ми просто не знаємо як багато людей померло у тій зоні, яка заблокована”, — сказав президент.

Варто додати, що поки триває війна у Генштабі ЗСУ не озвучують втрат українських захисників. Востаннє приблизну кількість загиблих називав також президент України. Це було 12 березня теж під час інтерв’ю. На той момент за даними глави держави Україна втратила 1,3 тисячі захисників.