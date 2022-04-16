Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.
За його словами, з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну на полі бою загинуло від 2,5 до 3 тисяч військовослужбовців Збройних сил України.
Щодо поранених українських захисників та захисниць, то за даними українського президента таких нараховується близько 10 тисяч. Правда, додав Зеленський, зраз важко сказати, скільки з поранених зможуть вижити.
А ось щодо жертв серед мирного населення, додав Зеленський, то їх кількість підрахувати важко, оскільки частина української території все ще під окупацією РФ.
“Дуже складно говорити про цивільних, оскільки південь нашої країни, де міста і містечка нашої країни заблоковані — Херсон, Бердянськ, далі на сході Маріуполь, і район на схід, де розташовується Волноваха — ми просто не знаємо як багато людей померло у тій зоні, яка заблокована”, — сказав президент.
Варто додати, що поки триває війна у Генштабі ЗСУ не озвучують втрат українських захисників. Востаннє приблизну кількість загиблих називав також президент України. Це було 12 березня теж під час інтерв’ю. На той момент за даними глави держави Україна втратила 1,3 тисячі захисників.
- Нагадаємо, на 50-ий день широкомасштабного вторгнення, зазнавши неочікуваного спротиву і втрат як технічної, так і живої сили, російський режим вирішив змінити цілі та напрямки своїх атак.
- Відомо також, що станом на 12 квітня, 48 добу від початку широкомасштабної війни з Україною, прямі військові втрати РФ склали близько $12,92 млрд.