Про це повідомляє пресслужба Бюро інвестиційних програм.
За словами директора БІП Олександра Бондаренка, динаміка минулого тижня з прямих військових втрат не суттєва: наразі, окрім Ізюмського напрямку, не очікується великих додаткових військових втрат, адже російські військові стали діяти обережніше.
Тож більше втрат ми очікуємо від експортних обмежень та обмежень банківської системи країни-агресора. Та від ембарго на нафту й газ, яких поки що немає від насамперед Німеччини. Тоді втрати РФ будуть суттєвими – близько 15 мільярдів доларів на місяць.
Довідка. Методологія розрахунку прямих військових втрат РФ від експертів Бюро інвестиційних програм: офіційні дані від Збройних Сил України та ДСНУ про кількість знищеної техніки ворога множать на ринкові ціни цієї військової техніки. Підрахунок проводиться з 15 березня 2022 року.
- Нагадаємо, російські війська за 45 днів повномасштабного нападу на Україну втратили 137 своїх гелікоптерів. Наразі ці втрати перевищують загальну кількість знищених одиниць протягом чотирьох війн, які РФ розв’язувала проти інших країн.
- Сили спецоперацій ліквідували частину батальйонно-тактичної групи російських окупантів під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області.
- Ворог продовжує готуватися до відновлення наступу на Слобожанському напрямку. Також Генштаб не виключає провокацій дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова.
- Також аналітики прогнозують, що російські війська проведуть великий наступ з Ізюма на місто Дніпро, стратегічний об’єкт на Донбасі на сході України.