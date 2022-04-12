Станом на 12 квітня, 48 добу від початку широкомасштабної війни з Україною, прямі військові втрати РФ склали близько $12,92 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Бюро інвестиційних програм.

За словами директора БІП Олександра Бондаренка, динаміка минулого тижня з прямих військових втрат не суттєва: наразі, окрім Ізюмського напрямку, не очікується великих додаткових військових втрат, адже російські військові стали діяти обережніше.

Тож більше втрат ми очікуємо від експортних обмежень та обмежень банківської системи країни-агресора. Та від ембарго на нафту й газ, яких поки що немає від насамперед Німеччини. Тоді втрати РФ будуть суттєвими – близько 15 мільярдів доларів на місяць.

Довідка. Методологія розрахунку прямих військових втрат РФ від експертів Бюро інвестиційних програм: офіційні дані від Збройних Сил України та ДСНУ про кількість знищеної техніки ворога множать на ринкові ціни цієї військової техніки. Підрахунок проводиться з 15 березня 2022 року.